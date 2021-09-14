Doğu Akdeniz Doğa Koleji 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılına Bugün Başladı

KKTC’de uzun bir aranın ardından okullarda ziller ‘yüz yüze’ eğitim için çaldı. Yeniden okullara ve sınıflara bugün itibari ile dönüldü. Doğu Akdeniz Doğa Koleji öğrencileri sınıflarında okulun ilk günü büyük coşku ve heyecan ile karşılandı. Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerle öğrenciler Doğa'larına öğretmenler de öğrencilerine kavuştu.

Yüz yüze eğitimden uzak geçen bir buçuk yılın ardından okullar yeniden tam zamanlı olarak eğitim ve öğretime başladı.

Doğu Akdeniz Doğa Koleji öğretmenleri, öğrencilerini alınan tedbirler eşliğinde büyük bir mutluluk ve özlem ile karşıladı.

‘Doğu Akdeniz Doğa Koleji’ de böylelikle eğitim-öğretime kaldığı yerden devam etmeye başladı.

Öğrenciler sağlık kontrollerinin ardından sınıflarında yerlerini aldı. (MHA)

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14/09/2021 11:20