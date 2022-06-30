Doğu Akdeniz Doğa Koleji Lise Mezuniyeti Gerçekleşti

Doğu Akdeniz Doğa Koleji 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı lise mezuniyet töreni Doğa Koleji’nde düzenlenen tören ile gerçekleşti.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende, okul müdürü Beran Tanseloğlu yaptığı konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Bugün burada öğrencilerimizin mezuniyetini kutluyoruz. Çocuklarınız için yapmış olduğunuz fedakârlıklardan dolayı siz velileri kutlar ve teşekkür etmek isterim.”

Okulu 9,97 derece ile bitiren İlde Kahireoğulları’na belgesi takdim edildikten sonra yaptığı kısa konuşmasında heyecanını ve mutluluğunu dile getirdi daha sonra ise okul birincilerinin isimlerinin yazdığı kütüğe ismini yerleştirdi.

Okulu ikincilikle bitiren öğrenciye de belgesi takdim edildikten sonra, mezun olan tüm öğrencilere diplomaları takdim edildi.

Diplomalarını alan öğrenciler mezuniyetlerini kep atarak kutladılar. (MHA)

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30/06/2022 14:34