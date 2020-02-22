Doğu Akdeniz Doğa Koleji, Özel Doğa Okulları Ltd’e yeniden kiralandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından yapılan kira sözleşmesinde süre 11 yıl olarak belirlendi.

Sözleşmenin imzalanmaması bir süredir birçok veliyi huzursuz ediyordu, sözleşmenin imzalanması ile Doğu Akdeniz Doğa Koleji velileri de rahat bir nefes almış oldular.

44 bin metrekare açık alan içinde, yaklaşık 14 bin metrekare kapalı alanı bulunan okul binası karşılığında DAÜ, Özel Doğa Okulları Ltd.’den Yıllık olarak 1 Milyon 100 bin tl kira bedeli alacak.

Sözleşme gereği 1 yıllık kira 10 taksitte ödenecek.

Taraflar arasında yapılan sözleşmenin bitiş tarihi 30 Mayıs 2031 olarak belirtilmesine rağmen süre sonunda sözleşmesinin uzatılmasına da imkan tanınıyor. Tarafların uzlaşması halinde sözleşmenin ne kadar uzatılacağına dair ise herhangi bir madde yer almıyor.

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu ile Özel Doğa Okulları Ltd. (Doğu Akdeniz Doğa Koleji) arasında yapılan sözleşmenin bitiş tarihi 30 Mayıs 2031 olarak belirtildi, ancak süre sonunda sözleşmesinin uzatılmasına da yeniden imkan tanınıyor. (MHA)

22/02/2020 15:16