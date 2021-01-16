Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Doğu Akdeniz'de, yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına beklendiği bildirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden Doğu Akdeniz'de fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, pazartesi sabah etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

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16/01/2021 14:25