''Doğu Akdeniz Marina Ağı'' oluşturulmasına yönelik memorandum imzalandı

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06/12/2023

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''Doğu Akdeniz Marina Ağı'' oluşturulmasına yönelik memorandum imzalandı


 Ayia Napa, Rodos, Simi (Sömbeki) ve Kos (İstanköy) marinalarının idarecisi olan şirketler tarafından, “Doğu Akdeniz Marina Ağı” oluşturulmasına yönelik memorandum imzalandığı bildirildi.

Politis gazetesi, imzalanan memorandumun, Doğu Akdeniz’deki deniz turizmini geliştirmek ve tur tekneleri sahiplerine daha iyi hizmet verilmesi için işbirliği yapılmasını amaçladığını yazdı.

Gazete, memorandumun yetkili bakanlık temsilcilerinin de katılımıyla 4 Aralık’ta, Ayia Napa Marinası’nda imzalandığını kaydetti.

Haberde, Ayia Napa Marinası Müdürü Kostas Fitiris’in, bu memorandumun deniz turizmi açısından oldukça önemli olduğuna işaret ettiği ifade edildi.

06/12/2023 12:12
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TAGS: Doğu Akdeniz Marina Ağı, haber
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