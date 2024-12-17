Doğu Akdeniz Üniversitesi Bitki Envanteri, Doğal Kültürel Değerler Projesi Kitabı Hayata Geçirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Proje İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda, Proje İşleri Müdürlüğü personeli, Peyzaj Mimarı, Çevre Eğitimi ve Çevre Yönetimi Uzmanı Dr. Gülizar Eroğlu'nun yazım, araştırma ve fotoğraflama çalışmalarıyla "Doğu Akdeniz Üniversitesi Bitki Envanteri, Doğal Kültürel Değerler Projesi" adlı kitap hayata geçirildi. Söz konusu kitap, DAÜ’nün teknik ve akademik desteğiyle, DAÜ kampüsündeki yeşil doku, bitki çeşitliliği ve kültürel değerlerin envanterini ortaya koyarak, bu zenginliklerin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik bir rehber niteliği taşıyor.

Dr. Eroğlu, 1999 yılından bu yana DAÜ'deki görevinde kampüsün doğa ile insanı buluşturan mekânlarını tasarladığını belirterek şu açıklamalarda bulundu: "Başlangıçta yalnızca bitki sayısını ve dağılımını tespit etmek amacıyla yola çıktık ancak fotoğraflı belgelerle zenginleşen bu çalışma, kampüsün doğal ve kültürel mirasının korunması için önemli bir kaynak haline geldi."

Kitapta, kampüsün doğal alanlarındaki bitki türlerinin envanteri detaylı bir şekilde sunulurken, fotoğraf destekli anlatımla bu alanların kültürel ve estetik değerleri de ön plana çıkarıldı. Dr. Eroğlu, projeye desteklerinden dolayı dönemin DAÜ Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serhan Şensoy ve dönemin DAÜ Proje İşleri Müdürü Ersin Özaygın'a teşekkürlerini sundu.

DAÜ tarafından yapılan açıklamada, “Bitki Envanteri, Doğal Kültürel Değerler Projesi” kitabının hem akademik dünyaya hem de kampüs topluluğuna rehber olacağı belirtilerek, kitabın gelecek çevre projeleri için önemli bir kaynak olacağı vurgulandı. Dr. Eroğlu ise çalışmanın kampüsün doğal dokusunun korunmasına ve eğitime katkı sağlamasını dilediğini ifade etti. DAÜ, doğal mirasını geleceğe taşıma yönündeki çabalarını bu kitapla bir kez daha gözler önüne serdi.