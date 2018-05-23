Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde klima yangın çıkardı

Gamze PİR BAYKUR

Doğu Akdeniz Üniversitesi kampüsünde bulunan DAÜ 3 C Blok isimli öğrenci yurdunda dün yangın çıktı. İki kattan oluşan prefabrik öğrenci yurdu binasında dün saat 16:15 raddelerinde çıkan yangının klimaların dış ünitelerinden çıktığı tespit edildi.

Yangın sonucu konu yurt binasının üst katı tamamen yanarken, binanın hemen yanında bulunan diğer yurt binasının ise dış kaplaması yanarak zarar gördü. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşı sonucu güçlükle söndürülürken konu yurtta kalan öğrenciler ise tahliye edildi.

Öğrenciler arasında panik yaşandı...

DAÜ 3 Öğrenci Yurdu C Blok’a ait klimaların dış ünitelerinden dolayı çıkan yangın öğrenciler arasında paniğe neden oldu. Okul güvenliği tarafından güvenlik şeridi altına alınan konu yurttaki yangına 4 itfaiye aracı müdahale etti.

Güçlükle söndürülen yangının ardından itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına başlarken, polis ise yangınla ilgili soruşturma başlattı. Yangının ardından ise DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam DAÜ 3 Öğrenci Yurdu C Blok’a gelerek incelemelerde bulundu.