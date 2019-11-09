Doğu Akdeniz'de çözüm için tarihi adım: KKTC'de kritik sempozyum

Türkiye, Doğu Akdeniz’deki kararlılığı sahada olduğu kadar masada da göstermek ve tüm dünyaya bu konudaki haklarını net bir şekilde anlatabilmek adına çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Enerji Ekonomisi Derneği tarafından düzenlenen Doğu Akdeniz Enerji Sempozyumu, ASELSAN’ın ana sponsorluğunda 11 Kasım’da KKTC’de başlıyor. Organizasyonun ana hedefi; Türkiye’nin bölgedeki meşru davasının uluslararası zemine daha güçlü bir şekilde taşımak.

Son yıllarda sınırının hemen yanındaki Suriye ve Irak gibi ülkelerde yaşananların doğrudan etkilediği Türkiye, bir yandan da en büyük mücadelesini Doğu Akdeniz’de veriyor. Bu mücadele bugüne kadar ağırlıklı olarak ‘askeri’ açıdan verilirken, uzmanlara göre ‘geç kalınan’ lobi faaliyetleri için de önemli adımlar atılmaya başlandı.

Enerji Ekonomisi Derneği bu kapsamda ODTÜ işbirliği ile KKTC’de çok önemli bir sempozyuma imza atıyor. 11 Kasım’da başlayacak sempozyumda bölgedeki mevcut durum, Türkiye’nin olası yol haritası ve ‘kazan-kazan’ fırsatları masaya yatırılacak.

Uluslararası camiada ses getirecek bir sempozyum

EED Başkanı, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Doğu Akdeniz Enerji Sempozyum serisini KKTC’de başlattıklarını ifade ederek, “Organizasyonumuzun Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz enerji kaynaklarına ilişkin meşru davasını uluslararası zemine taşımasına ve diyaloğun oluşmasına destek vereceğini ümit ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Çözüm önerileri ortaya koyacağız

Enerji ekonomisinin dikte ettiği kazan-kazan fırsatlarını uluslararası uzmanlarla birlikte değerlendireceklerini anlatan Prof. Dr. Kumbaroğlu, şöyle devam etti:

“Jeopolitiğinden yasal çerçevesine, hidrokarbonundan elektriğine, teknolojisinden lojistiğine Doğu Akdeniz’in tüm enerji konularını masaya yatıracağız. Uzmanlar olarak enerjide çözüm önerilerimizi ortaya koyacağız.

Aselsan’ın 1 numaralı sponsoru olduğu etkinliğe KKTC’den çok önemli destekler veren kamu kurumları ve özel kuruluşlar da var. ABD ve İsrail’den çok önemli isimleri ağırlayacağımız sempozyuma 11 Kasım’da ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nün bulunduğu Güzelyurt’ta ev sahipliği yapacağız. Güzelyurt hem Akdeniz’deki sondaj alanlarından biri olması hem de Türkiye’nin diğer ülkelerle ‘restleşme’ yaşadığı yerlerden biri olması bakımından da son derece önemli. Organizasyona ilişkin tüm detaylara www.traee.org adresinden ulaşmak mümkün.”

09/11/2019 14:52