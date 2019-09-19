Doğu Akdeniz'de Fransız Ekseni

Rum tarafının tek yanlı “Münhasır Ekonomik Bölge” (MEB) ilan ettiği bölgede 7 numara olarak isimlendirdiği parselde Total-ENI konsorsiyumuna ruhsat vermesiyle ilgi sözleşmelere dün imza atıldı.

Fransız şirketin artık bahse konu bölgedeki 2, 3, 8 ve 9 numaralı parsellere de girdiğine dikkat çekilirken Rum Yönetimi’nin arama programını, Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerine karşı bu şekilde tahkim etmeye (güçlendirmeye) çalıştığına dikkat çekildi.

Fileleftheros “MEB’de Fransız Ekseni… Lefkoşa Arama Programını TOTAL İle Tahkim Ediyor… Fransız Şirket 7 Dışında 2, 3, 8 ve 9’a Da Giriyor” başlık ve spotlarıyla manşete çektiği haberinde dünkü imzaların Rum tarafı açısından, Türkiye’nin, sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti deniz parsellerindeki faaliyetleri engelleme niyetlerine cevap” niteliğinde olduğunu yazdı.

Habere göre Rum yönetimi Doğu Akdeniz’deki arama programlarının devamını, TOTAL’in bölgedeki varlığı ve Fransız hükümetinin Rum yönetimine etkin desteği ile iki ülkenin PESCO çerçevesindeki anlaşması temeli üzerine bina etmek istiyor.

TOTAL’in bölgedeki varlığının Doğu Akdeniz’in bu deniz bölgesindeki Fransız varlığını daha da güçlendirdiğine işaret edilen haberde “Şubat 2018’de ENI’nin 3 numaralı parseldeki sondajı örneğinde olduğu gibi Türkiye’nin aramaları engelleme emellerine caydırıcı unsur addediliyor” ifadesine yer verildi.

Gazeteye göre, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, 7 numaralı parselin TOTAL ve ENI konsorsiyumuna ruhsatlandırılması ve ENI’nin 2, 3, 8 ve 9 numaralı parsellerde sahip olduğu hakların kısmen TOTAL’e devri ile ilgili Arama ve Orana Göre Paylaşım sözleşmelerin imzalanmasının Rum Yönetimi açısından çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Lakkotripis ENI ve TOTAL’in ruhsatını aldıkları parsellerde 6 civarında sondaj yapmak niyetinde olduğunu, önümüzdeki iki yıl içerisinde toplam 9 sondaj yapılmasının beklendiğini söyledi. Lakkotripis yeni arama sondajları turu meselesinin şu anda şirketler ile istişare edilmekte olduğunu belirtirken Rum Yönetimi kaynakları yeni arama sondajlarıyla ilgili planlamanın önümüzdeki haftalar içerisinde uzlaşıya varılmasının beklendiğini kaydetti.

Gazetenin iç sayfasında detaylandırdığı habere göre “iki şirketin MEB’imizdeki varlıkları gelişiyor ve Kıbrıs MEB’i içerisindeki stratejik işbirliği güçleniyor” diyen Lakkotripis bir gazetecinin sorusuna karşılık “ ‘Kalypso’ hedefinin 7’nci parsele yayıldığına dair emare var” ifadesini kullandı.

Habere göre, Fransa ve İtalya’nın Güney Kıbrıs’taki büyükelçilerinin de hazır bulunduğu törende şu sözleşmelere imza atıldı: “TOTAL (yüzde 50) ve ENI (yüzde 50) konsorsiyumu ile 7’nci parsel için hidrokarbon arama ve üretimin orana göre paylaşımı sözleşmesi. ENI, TOTAL ve KOGAS Cyprus Limited (KOGAS) ile 2, 3 ve 9 numaralı parseller için araştırma ve üretimi orana göre paylaşma sözleşmesi revize edilerek ENI’nin sahip olduğu haklarının bir bölümü TOTAL’e devredildi. Yeni sözleşme ile bütün parsellerde varlığını koruyan ENI 2 numaralı parselde yüzde 60, 3 numaralı parselde yüzde 60 ve 9 numaralı parselde yüzde 60 hissedar. TOTAL de artık 2’nci parselin yüzde 20’sine, 3’üncü parselin yüzde 30’una ve 9’uncu parselin yüzde 20’sine, KOGAS da adı geçen parsellerin tümünde yüzde 20 hisseye sahip. ENI (yönetici) ve TOTAL konsorsiyumu ile 8’inci parselde arama ve orana göre paylaşım revize sözleşmesi tahtında ENI, haklarının yüzde 40’ını TOTAL’e devrediyor.

Alithia haberi “Beş Parsel İçin İmzalar Atıldı… Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Enerji Programında Önemli Gelişme… 7’nci Parselin TOTAL ve ENI Konsorsiyumuna Ruhsatlandırılmasında ve ENI’nin 2, 3,8 ve 9’uncu Parsellerdeki Haklarının Kısmen TOTAL’e Devrinde Anlaşmaya Varıldı” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Politis; “Doğal Gaz: TOTAL Nedeniyle Güçlenmiş” ve “Fransa’nın Rolü Güçlendi… Kıbrıs MEB’inin 7’nci Parseli TOTAL’e…. Fransız Şirketi Artık Kıbrıs MEB’indeki Ruhsatlı Parsellerinde Artık Resmen de Egemen Rol Ediniyor, Bu Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Eylemlerini Jeopolitik Açıdan da Güçlendiren Unsur”

Haravgi ise “TOTAL-ENI ile 5 Deniz Parseli İçin İmzalar Atıldı” başlığını kullandı.

19/09/2019 13:53