Doğu Akdeniz'de TC-KKTC arama kurtarma eğitimi yapıldı
Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile müşterek arama kurtarma eğitimi gerçekleştirildi.
23/07/2022
Türk Silahlı Kuvvetlerince Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile müşterek arama kurtarma eğitimi gerçekleştirildi.
TC Milli Savunma Bakanlığından KKTC'nin Gazimağusa kenti açıklarında düzenlenen faaliyete ilişkin, "TCG Gemlik fırkateyni, TCG Bandırma korveti, KKTCSG-04, KKTCSG-12, 1 SH-70 helikopteri, 2 AS-532 helikopteri, 1 CN-235 uçağı ve 1 İHA'nın katılımıyla müşterek arama kurtarma eğitimleri icra edildi." açıklaması yapıldı.