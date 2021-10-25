Doğu Akdeniz’de Yunan-Mısır tatbikatı

Yunan ve Mısır savaş uçakları, Doğu Akdeniz’de Girit’in güneybatısında ‘GRC EGY EX07’ adlı ortak bir tatbikat gerçekleştirdi. Bu arada Atina ve Paris, askeri ittifakın detaylarını ele aldı.

Yunan Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, perşembe günü gerçekleştirilen operasyonel eğitime Yunanistan 8 adet F-16, Mısır’dan ise 4 adet MİG-29 ve 2 adet F-16 savaş uçağının katıldığı belirtildi.

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre Nisan ayında 2 ülke genelkurmay başkanları arasında imzalanan “Askeri İşbirliği Programı” çerçevesinde gerçekleştirilen tatbikata katılan savaş uçakları üs olarak Girit Adası’nda Suda mevkisinde bulunan Yunan hava üssünü kullandılar.

FRANSA’DA GÖRÜŞME

Bu arada, mevkidaşı Thierry Burkhard’ın davetlisi olarak Fransa’ya giden Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, iki ülke arasında 28 Eylül’de imzalanan “Savunma ve Güvenlik için Stratejik Ortaklık Anlaşması” çerçevesinde yapılacak askeri işbirliğinin detaylarını görüştü.



Yunan medyasına göre görüşmede ortak tatbikatlar ve Fransız silahlı kuvvetlerine Yunan liman ve havaalanlarında kolaylıklar sağlanması konuları da ele alındı.

Fransa Genelkurmay Başkanı Burkhard, sosyal medya hesabında “Yunan mevkidaşım ile Savunma ve Güvenlik için Stratejik Ortaklık Anlaşması’nı nasıl uygulayacağımızı görüştük. Bu anlaşma özellikle Akdeniz’de, güçlü ve dinamik bir askeri işbirliği sağlıyor” diye yazdı.



Floros, Fransa ziyareti sırasında, Saint Dizier Üssü’nde Rafale tipi savaş uçağına da bindi. Yunanistan, yaklaşık 3 milyar Euro ödeyerek Fransa’dan toplam 24 adet Rafale uçağı alacak. Ayrıca Fransa’ya yine 3 milyar Euro karşılığında 3 adet FDI Belharra tipi fırkateyn sipariş edilmesi de kararlaştırıldı.

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25/10/2021 10:24