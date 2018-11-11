Doğu Akdeniz’deki Gelişmeler ODTÜ’de Konuşuldu

Enerji Politikaları Uzmanı Necdet Pamir, Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen ” Doğu Akdeniz’de Değişen Dengeler ve Türkiye’nin Rolü ” konulu toplantıda bir konferans verdi.

Doğu Akdeniz’in dünya ispatlanmış petrol rezervinin % 48 ini Ortadoğu doğalgazının % 41 ini barındırdığını anlatan Pamir Kıbrıs Adasının, stratejik konumuna bağlı olarak Türkiye’nin güvenliğinde de en hassas dengelerden birini oluşturduğunu, İngiltere, Rusya, Çin, İsrail, ABD, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Avrupa Birliği ülkeleri açısından da stratejik ve askeri önemini koruduğunu ifade etti.

Kıbrıs’ın petrol ve doğalgaz kaynaklarına ve Akdeniz’e giriş çıkışı sağlayan üç kapıdan biri olan Süveyş Kanalı’na yakınlığı nedeniyle bölgede enerji ve uluslararası ticaret güvenliğini denetlemek için yerleştirilmiş olan İngiliz ya da NATO üslerinin ve Amerikalılarında birlikte kullandığı erken müdahale ve dinleme istasyonlarının konuşlandığı noktada olduğunu belirten Pamir, FATİH Sondaj Gemisinin arama yapacağı alan hakkında şunları kaydetti.

” Su derinliği 2700 m. çok derin 2700 m. daha toprağın altına gideceksiniz. Tuzaltı formasyonları.İsrailde Levathen Baseni Mısır’daki keşifler çoklu tuzaltı formasyonlar. Sismik yaptığınız zaman 2 -3 boyutlu onun çözünürlüğü var. Tuz sizi yanıltabiliyor. Gaz varmış gibi bir şey verebiliyor. yorum yaparken yanılabiliyorsunuz. Eğer burada gaz bulunursa bütün müzakerelerde Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin eli güçlenir. Çünkü tek taraflı bir şey dayatamazlar. Bulunmazsa da dünyanın sonu değil. Kuzey denizinde tam vazgeçilecekken en sonuncusunda bulundu. Kuzey Denizi dünyada en fazla petrol üreten alanlardan biri oldu. ”