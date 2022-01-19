Doğu Avrupa barut fıçısı

Rusya'nın Ukrayna ile yaşadığı gerilim devam ederken, Moskova'nın bu ülkeye yönelik bir işgal harekatına girişeceği yönündeki endişeler de giderek artıyor.

Rusya son olarak, "askeri tatbikatlar" gerekçesiyle Ukrayna'nın kuzey komşusu Belarus'a asker taşımaya başladı. Önceki gün, Rusya ve Belarus’un gelecek ay ortak bir tatbikat gerçekleştirecekleri belirtilmişti. Bu hamle, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale hazırlandığını düşünen Batı başkentlerinde endişeleri artırdı. Zira askeri analistler, geniş bir işgal girişimi durumunda Ukrayna'nın savunması gereken alanı artırmak için Rusya'nın Belarus üzerinden de ülkeye saldırabileceğini savunuyordu.

KISKACA ALABİLİR

Rusya halihazırda Ukrayna sınırına ciddi bir askeri yığınak yapmıştı. Olası bir işgal durumunda, Belarus'tan gelecek bir müdahale, Ukrayna ordusunun durumunu oldukça zor hale getirebilir.

Öte yandan Rusya'nın Ukrayna sınırına 100 bin asker göndermesinin ardından İngiltere de, küçük bir grup İngiliz askerini Ukrayna'ya eğitim vermeleri amacıyla gönderecek. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya'ya karşı savunmasını güçlendirmesi için Ukrayna'ya kısa menzilli tanksavar füze de gönderileceğini açıkladı.

NATO'nun da, Hollanda Donanması'na ait HNLMS Rotterdam gemisini Baltık Denizi'ne gönderdiği belirtildi. Rusya Kuzey Filosu'nun geçen hafta Baltık Denizi'ne üç indirme gemisi gönderdiği ve İsveç'in, bu yüzden Gotland Adası'nda muharebe kabiliyetini artırdığını belirtilmişti.

BLİNKEN KİEV’E GİDİYOR

Kiev ve Moskova arasında gerilim tırmanırken ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile görüşmek üzere Ukrayna’ya gidecek. Blinken, Ukrayna’dan sonra Almanya’ya giderek mevkidaşı Annalena Baerbock ile görüşecek. Ayrıca Blinken, dün Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Blinken ve Lavrov, Ukrayna krizine “diplomatik bir çıkış yolu” bulunması amacıyla cuma günü Cenevre’de bir araya gelecek. Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı açıklamada “Rusya’nın her an Ukrayna’ya saldırabileceği bir aşamadayız” diyerek Rusya’ya karşı tüm seçeneklerin masada olduğunu ifade etti.

ALMANYA’DAN DİPLOMATİK ÇABA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya geldi. DW Türkçe’nin aktardığına göre iki bakan, ilişkilerin geliştirilmesi konusunda olumlu mesajlar verdi. Lavrov, Moskova ile Berlin arasında iyi bir ilişkinin alternatifinin olmadığını dile getirdi. Öncesinde Kiev’de temaslarda bulunan ve Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kulaba ile görüşen Baerbock, Rusya-Ukrayna arasında “Normandiya Formatı” olarak adlandırılan müzakere sürecinin yeniden canlandırılması konusunda anlaştı.

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19/01/2022 09:41