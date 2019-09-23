Doğu çifti yargılandığı 3 ayrı suçtan suçlu bulundu

(Kamalı Haber) - Alsancak’ta 2018 yılında Memduh Ulugün’ü Sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Mehmet-Meryem Doğu çiftinin kararı Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı.

Kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Nüvit Gazi Hacı, sanıkların Ulugün’ü "planlayarak öldürdüklerine" bulgu yaptı. Kararı okuyan Gazi, olayın Alsancak’ta 2018 yılında meydana geldiğini belirtti.Sanık Meryem Doğu’nun verdiği ifadelerde çelişkiler olduğunu belirtti.

Gazi, sanığın olay günü maktulü 12 kez aradığını, aramasının nedeninin ise gelip doğruları anlatması için olduğunu söylediğini belirtti.Gazi, olay günü de maktulü görünce gel doğruları anlat demesinin inandırıcı olmadığını söyledi.

Gazi, Meryem Doğu’nun birinci ifadesinde maktulün “bir şey yaşamadık, bunları nereden çıkarıyorsun” demesi üzerine yanındaki bıçağı maktule bir kez sapladığını söyleyen sanık Meryem Doğu’nun ikinci ifadesinde ise bıçağı maktule uzatıp ya beni kurtar ya da öldür dediğini, maktulün defol git yuvana” dediğini, bunun üzerine sanığın her şeyimi aldın, yuvamı kaldı dediğini, bu esnada maktulün “Kızınla da olsaydım, böyle yapmazdın”diyerek kendisini tahrik ettiğini söylediğini aktardı.

Gazi, iki ifade arasında çelişki olduğunu belirtti.

Gazi, “Sanık bir hususta tahrike kapılıp, düşünce yapısını yitirirse o noktada taammüden bahsedilemez, Tahrik ile taammüt arasındaki ayır edici faktör soğuma sürecidir .Ancak sanık Meryem Doğu, ne gönüllü ifadesinde ne de yazılı dava tebliğinde tahrik hususunda beyanda bulunmamıştır. Sanığın tahrik olduğuna dair iddiaları suçtan kurtulmak için sonradan tasarlanmıştır” dedi.

Gazi, olay günü sabahında maktülün sanıklar tarafından videoya çekildiğini; Mehmet Doğu’nun maktule “ya 100 bin Sterlin vereceksin ya boşanıp Meryem ile evleneceksin ya da ben herkesi öldüreceğim” şeklinde 3 şık sunduğunu anımsattı.

Gazi, Sanık Mehmet Doğu’nun temin ettiği telefon dökümleri sonrası Meryem Doğu ile maktul arasındaki ilişkinin ortaya çıktığı, ve maktulün ölümünü de içeren üç şıkkın tasarlandığı, bu çerçevede olay günü sabahı Mehmet Doğu’nun elektriklerin kesildiğini söyleyerek, maktulün eve gelmesinin sağlandığını, ve üç sıkkın sunulup zaman tanındığını söyledi. Gazi, evlilik ve para şıklarının kabul edilmediğinin anlaşılması üzerine maktulün 12 kez arandığını ve olay yerine çağrıldığını söyledi.Maktulün asla seninle bir şey yaşadım demesi üzerine maktulün iki şıkkı kabul etmediğinin kesinleşmesi üzerine Meryem Doğu’nun maktulü öldürmesinin videoda planlanan gibi üçüncü şıkkın yerinde getirildiğini, bununda olayda taammüt olduğunu gösterdiğini açıkladı.

Gazi, sanıkların maktule akşam saat 17.00’a kadar 3 şıkkı düşünmesi için süre verdiğini ancak iki şıkkın kabul edilmeyeceğini anlaşılması üzerine cinayetin 12.10’da işlemediğini belirtti.

Gazi, “Mehmet Doğu’nun maktulü omuzlarından tuttuğu, Meryem Doğu’nun bıçakladığı, Mehmet Doğu’nun namus meselesidir, yaklaşmayın diyerek, yaklaşmaya çalışanları uzaklaştırdığı, Meryem Doğu’nun namusumu temizledim demesi gibi faktörler her iki sanığın birlikte hareket ettiğini göstermektedir” dedi.

Gazi, aldığı ilk bıçak darbesi sonrası bir şekilde kaçmayı başaran sanıkları tarafından tutulduğunu, Mehmet Doğu’nun yere yatırıp omuzlarından tuttuğunu, Meryem Doğu’nun da 18 bıçak darbesi vurduğunu söyledi. Gazi, sanığın maktulü yaşamsal bölgeleri olan göğüs ve karın kısmına 11 darbe vurduğunu ifade etti.

Gazi, Meryem Doğu’nun Ulugün’ün zorla cinsel ilişkiye girdiğine dair iddiasını kanıtlayacak bir olgu olmadığını, aksine sanık ile Ulugün arasında cinayetten önceleri birçok kez dakikalarca süren telefon görüşmeleri bulunduğunu belirtti.

Gazi, Mehmet Doğu’nun ise olay yerine Ulugün’ü omuzlarından tuttuğuna dair 5 ayrı tanık ifadesi olduğunu, bu tanıkların aynı yönde ifade verdiklerini belirtti.

Gazi, sonuç olarak, zorla cinsel ilişki olmadığına, cinayetin planlı olduğuna, Mehmet Doğu’nun Meryem Doğu ile ortak hareket ettiğine bulgu yaptıklarını dile getirdi.

Gazi, olgular ışığında sanıkları planlı cinayetten mahkûm ettiklerini açıkladı. Ceza kararının ise 27 eylülde açıklanacağını belirtti.

Karar sonrası sanıkların yakınları olay çıkardı. Sanıkların planlı cinayetten mahkûm edilmesine öfkelenen aile yakınları, mahkemeyi birbirine kattı.

Polis araçlarına tekme atan, polis aracının önüne yatan sanık yakınlar, polise zorlu anlar yaşattı. Olaylar sonrası sanık yakını 7 kişi tutuklandı.

23/09/2019 18:08