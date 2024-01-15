Doğu Demirkol kaprisleriyle Acun’u kızdırdı

Doğu Demirkol’un “O Ses Türkiye” yarışmasının yılbaşı özel bölümünden kaprisleri nedeniyle çıkarıldığı iddia edildi.

27 Aralık Çarşamba günü çekimleri gerçekleşen yarışmada performans sergileyecek ünlü isimler arasında Doğu Demirkol’un da yer alacağı açıklanmıştı.

Ünlü komedyen yılbaşı özel bölümünün tanıtımında da yer almıştı. Ancak Demirkol’u yılbaşı gecesi ekranda kimse görmemişti.

35 yaşındaki ünlü oyuncu ve komedyenin, kaprisleri ve istekleri yüzünden “O Ses Türkiye”nin yılbaşı özel programından çıkarıldığı öne sürüldü.

Enis Arıkan, Kerem Alışık, Gupse Özay, Devrim Özkan, Yasemin Sakallıoğlu gibi birçok ünlü isimle eğlence programında yer alan ve çekimlere de dahil olan Demirkol’un hareketleri tüm ekibi isyan ettirince devreye yapımcı Acun Ilıcalı girdi.

Acun Ilıcalı, bitmek bilmeyen istekleri, kaprisleri ve ekiple sürekli tartıştığını öğrendiği oyuncuya sinirlenerek, Demirkol’un olduğu bölümleri çıkarıp yayına dahil etmedi.