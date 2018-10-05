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Doğu Karadeniz’de sağanak sel ve heyelana yol açtı

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05/10/2018

Doğu Karadeniz’de sağanak sel ve heyelana yol açtı

Doğu Karadeniz’de aralıklarla etkili olan sağanak, sel ve heyelanlara neden oldu.

Trabzon’un Araklı ilçesinde dereler taştı, cami, ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.  Derelerin taşması ile yollar kapandı.

Rize bölgesinde de şelalenin taşması sonucu yollar ulaşıma kapandı. Artvin’de ise 2 ayrı noktada heyelan nedeniyle ulaşım kesildi.

Araklı-Bayburt karayolu da Karadere Deresi’nin taşması ve heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandı.

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TAGS: karadeniz, yağmur, heyelan
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