Doğukan Albulut: Bir Arpa Boyu Yol Katedemedik

Tabella isimli internet sitesinin genç yazarlarından Doğukan Albulut, ülkenin durumu ile ilgili bir yazı kalame aldı.

Albulut, ülkede kısır yapının artık içinden çıkılmaz bir hal aldığına dikkat çekti.

Doğukan Albulut'un yazısının tamamı şöyle:

Kuzey Kıbrıs’ta örtülü ödenek konusu her yıl bütçe görüşmeleri döneminde gündeme gelir.

Tartışılır...

Dönemin muhalefet milletvekilleri tarafından nutuklar atılır...

Sonrada bu konu unutulur veya unutulmuş gibi yapılır...

Bu yılda Bakanlar kurulu tarafından onay alınan 2020 bütçesinde siyasi partilere ve örtülü ödeneklere milyonlarca liraların ayırılmasını izliyoruz...

Peki Ülke ne durumda...

Yolların durumu sürekli söyleniyor ancak değişen birşey olmuyor...

Ana yollarda koruyucu bariyer eksikliği halen devam ediyor...

Merkezden uzak köy yollarının durumu içler acısı köylüler perişan halde ancak seslerini duyan yok...

Trafik kazaları hızla artıyor , hergün onlarca trafik kazası yaşanıyor.

Devlet hastanelerindeki sistem çökmüş durumda.

Okullardaki altyapı yetersizlikleri halen giderilmedi.

Bu sıkıntı ve eksikliklerden sürekli bahsedilmesine rağmen gözle görülür bir değişim olmuyor.

Yetkililerin verdiği cevaplar ise hep aynı;

Kaynak yetersizliği...

Devlet bütçesinin yüzde 80 kadarı maaş ve benzeri ödemelere gidiyor...vb

Peki bu yapının oluşmasından kim sorumludur?

Yine gelmiş geçmiş politikacıların kendisi sorumludur.

Çünkü

Bugün var olan sorunların birçoğu dünden miras kalmıştır.

Ancak

Bu kısır yapı artık içinden çıkılmaz bir hal almıştır.

Ülkenin durumundan kısaca bahsettikten sonra mali kaynak konusuna dönecek olursak.

Mali kaynağı nasıl bulacağız?

Cevabı basit ve net.

Kendimiz kaynak yaratacağız...

Tabiki tanınmamış ve birçok alanda üretimin sıfırlandığı bir ülke olduğumuzun bilincinde olacağız.

Yaptığımız harcamaları değerlendirip gereksiz harcamaları durdurmalıyız.

Örtülü ödenekleri ortadan kaldıracağız.

Meclis’te bazı Vekillerin bu konuda öneriler yapmış olması memnuniyet vericidir ancak bu önerinin devamı ve sonucu gelmemesi ise üzücüdür.



Resmi hizmet araçları konusunda çalışma yapılıp gereksiz araçları elden çıkaracağız.



Vergi reformunu gerçekleştireceğiz ve vergilerde daha sistemli denetimler yapacağız.

Üretimi ve üreticiyi teşvik etmeliyiz.



Turizm alanındaki dış ticaret bağlantılarının açılması için adım atmalıyız.



Güzel işlerde oluyor;

Kooperatif merkez bankasında yaşanan olaylar ile ilgili soruşturma başlaması siyasetteki kalitenin yükselmesi ve siyasetin güven kazanması açısından olumlu bir adımdır.

Yapmak istersek yapılabilecek birçok uygulama vardır.

Yeter ki

Popülizmi bırakın...

Yandaş destekleme anlayışından vazgeçin...

İcraat yapın...

23/11/2019 13:33