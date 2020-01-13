Doğukan Albulut: Cumhurbaşkanlığı makamının yetkilerinin ve öneminin farkındamıyız?

Cumhurbaşkanlığı Seçimi yaklaşmaya başladı...

Ve

Yeni yıl ile birlikte CB adayları açıklanmaya başlandı.

Adaylıklarını açıklayanlar ve henüz resmî adaylık açıklaması yapmayan ancak adaylıklarına kesin gözüyle baktığımız kişiler bölgesel ziyaretlere başladılar...

Belli ki önümüzdeki seçim çok adaylı geçecek...

Adayların kampanya sürecinde sosyal medya önemli yer tutacak...

Hatta tutmaya başladı bile...

Memleketin durumu ise içler acısı...

Hiçbir şey doğru düzgün yapılmamış...

Siyaset sorunlara çözüm üretmiyor...

Sorunlar çığ gibi büyüyor...

O halde adaylar vizyon sahibi olmalı...

Cumhurbaşkanlığı makamının önemini kavramış olmalı...

Geçmişteki gibi bu makamı müzakerecilik olarak görmemeli...

Yıllardır Cumhurbaşkanlığı makamını sadece Kıbrıs sorunu ile ilişkilendirdik...

Cumhurbaşkanlığı makamına karşı bu bakış açısını değiştirerek , beklentilerimizi biraz farklılaştıralım...

CB adaylarından çözüm olmaması veya çözüm sürecinin uzaması durumunda yapacaklarını söylemesini isteyelim...

Cumhurbaşkanı makamının sadece çözüm konusundaki düşüncesine göre seçilmesi bizim oyumuzu değersizleştiriyor.

Kıbrıs Türk toplum lideri Uluslararası alan da tanınan tek makamdır...

O nedenle ki cumhurbaşkanını, yani Kıbrıs Türk toplum liderini, seçerken bu makamın uluslararası alanda kabul gören tek makam olduğu bilinciyle hareket ederek CB adaylarının Kıbrıs konusu dışında ne vadettikleri ve neler yapabileceklerini konuşalım...

Cumhurbaşkanı İç konularda daha etkin olmalıdır.

Anayasamız Cumhurbaşkanına bu konuda yetki vermiştir...

Örnek verecek olursak;

Cumhurbaşkanın anayasal yetkileri kapsamında;

Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü zaman Bakanlar Kuruluna başkanlık edebilir...

Cumhurbaşkanı madde 111 kapsamında gerekli durumlarda Cumhuriyet güvenlik kurulunu toplayabilir...

Cumhurbaşkanı ve Hükümet birlikte hareket ederek birçok sorunumuzu çözebilirler...

Sonuçta önemli olan uluslararası alanda tanınmış tek makam olan cumhurbaşkanlığının, yani toplum liderliği makamının, hem dış konularda hem de iç konularda en etkin şekilde kullanılmasıdır…

13/01/2020 13:30