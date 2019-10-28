Doğukan Albulut: 'KIB-TEK Krallığı' ne yazık ki hiçbir zaman halkın yönetimine girmedi

Tabella isimli internet sitesinin genç yazarlarından Doğukan Albulut, Kıb-Tek'le ilgili bir yazı kalame aldı. Akbulut, Kıb-Tek'le ilgili kaleme aldığı yazısında toplumun malı olan bir kurumun topluma ne kadar hizmet ettiğini sorguladı.

"“KIB-TEK Krallığı” ne yazık ki hiçbir zaman halkın yönetimine girmedi." diyen Albulut, KIB-TEK konusunda büyük resme bakılmazsa, bu çökmüş yapının altında ezilecek olanın toplum olduğunu vurguladı

Doğukan Albulut'un yazısının tamamı şöyle:

KIB-TEK toplumun malıdır. Tıpkı BRT ve eskiden var olan KTHY gibi. Peki bu kurumlar ne amaçla kurulmuştur?

Halkın yaşamını kolaylaştırmak ve yaşam kalitesini yükseltmek için.

Halk ne bekliyor?

Elektriği kesilmesin. Faturaları ucuzlasın. Çağ dışı santrallerden çıkan dumanlardan zehirlenmesin.

Beklentiler basit ve net aslında ama ne sol ne sağ ideolojideki hükûmetler gereken adımları bir türlü atmıyor.

Tabii bu durumun birçok nedeni var. Başlıca neden ise siyasi rant faktörü. Dünyada, Türkiye’de ve KKTC’de enerji alanında büyük paralar dönüyor. Bu paraların etrafındakiler kurulu düzenin bozulmaması için elinden geleni yapıyor çünkü bu düzenden besleniyorlar. Siyasiler ise seçim derdinde.

Yapılması gerekenler basit. Nelerdir bir bakalım.

Öncelikle sektörleri yapılandıracak ve denetleyecek bir kamu yapısı oluşmalı. Bizde kamunun böyle bir yapısı mevcut değil.

“Enerji Dairesi” konusu sürekli gündemde. Bazı siyasilerle ilgili rüşvet ve peşkeş iddiaları duyulmakta. “Enerji Dairesi” kurulursa temiz kalabilecek mi?

Mesele yasa hazırlayıp meclisten geçirme değil. Kamu sisteminin planlama ve denetleme fonksiyonları oluşturulmalı, kamu reformu denilince akla ilk olarak memurların izinleri ve çalışma saatleri gelmemeli.

Bütün bunlara ek olarak, yargı bu süreçleri desteklemeli. Halk temiz toplum, temiz siyaset sayfası açıldığını görmeli. Yargının bağımsızlığına ve adaletine güveniyoruz ancak yargının da kamunun ağır ve hantal yapısının içine girdiği bir gerçek; öyle ki yargıda bazı davalar senelerce sürüyor. Yargımızı güçlendirmemiz şart çünkü ancak o zaman kamudaki kirli olaylar ele alınıp sonuç bulunur.

Bir başka önemli nokta ise istekler ve istekleri kontrol altında tutmamız gerektiğidir. Piyasayı güçlendirip risk faktörünü azaltmamız gerekmektedir. Bazı kesimler kontrol altında tuttukları kamu kurumlarını, tekellerinde tutup güçlendirmek istiyorlar.

Yeni yatırımlar denilen işte bu olay… Piyasanın güçlenmesi rekabete bağlı. Yatırımları illaki kamudan beklemek doğru değildir.

Bu bahsettiklerimizden sonra tekrar KIB-TEK’e bir bakalım. Elektrik Kurumunda üretim, iletim ve dağıtımda gelir ve giderler belli değil. Elektrik Kurumundaki çeşitli alanlarda verimlilik ne derecede bilinmiyor. KIB-TEK bütçesi, devlet bütçesinin önemli bir miktarını kapsamakta, bu yüzden bu kurumun daha şeffaf ve profesyonel biçimde yönetilmesi gerekiyor.

Gelen geçen hiçbir hükûmet bu kurumu yönetemedi.

“KIB-TEK Krallığı” ne yazık ki hiçbir zaman halkın yönetimine girmedi.

KIB-TEK konusunda büyük resme bakmazsak, bu çökmüş yapı altında ezilecek olan toplum olacaktır…

28/10/2019 16:48