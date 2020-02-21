Doğukan Albulut: Maraş hamlesi doğru kullanılırsa önemli sonuçlar gerçekleşebilir

Geçen haftanın önemli gündemi Maraş ve Maraş konusunda yapılan toplantı oldu…

Kapalı Maraş’ta gerçekleştirilen toplantı yanlış zamanda yapıldı ve anlamlı olmadı...

Kapalı Maraş’ın önümüzdeki süreçte ne olacağı elbette tartışılmalıdır...

Ancak

Bu süreçte düzenlenecek her toplantı teknik kişilerin ve ilgili uzman kişilerin katılımıyla ayrıca Cumhurbaşkanı ve siyasi partilerin de davet edilmesiyle uluslararası hukuk ve BM güvenlik konseyi kararları çerçevesinde bir siyasi toplantı değil de teknik bir toplantı düzenlenmesi verimli bir sonuç çıkartabilir...

Bu sürecin ilerlemesi durumunda ise Maraş bölgesindeki mülkiyet sahipleri de sürece dahil edilmelidir...

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Kıbrıs sorunu, 2017 yılında Crans Montana’daki konferanstan sonra durağan bir hal aldı...

Kıbrıs Sorunu konusunda süreç ivme kazanmadığı her gün bu durumdan zarar gören yine Kıbrıslı Türkler olacak...

Maraş konusunu iç politikaya yönelik değil de dış politikaya yönelik bir hamle olduğunu bilerek hareket edilmesi gerekir…

Maraş konusunda atılacak her doğru adımın Kıbrıs sorunu bağlamında Kıbrıs Türk tarafının lehine olumlu ve önemli etkisi olacak...

Yeter ki elimizdeki hamleleri doğru kullanalım...

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Son dönem de;

Doğu Akdeniz adeta bir cadı kazanı’na döndü...

Kim’i isterseniz Ada’nın etrafında...

Türkiye’yi ve Kıbrıslı Türkleri etkisiz hale getirmek istiyorlar...

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin elini güçlendiren önemli unsur Kıbrıslı Türkler’in 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nden kaynaklanan hakları olduğunu unutmayalım…

Bu süreçte daha dikkatli olunması gerekiyor...

Türkiye ve Kıbrıslı Türkler çözüm isteğini Annan planı sürecinde ve Crans Montana da açıkça gösterdi...

Çözümün Rum Lider’in tutumundan ve süreci yokuşa sürmesinden dolayı gerçekleşemediğini artık herkes anlamış durumda...

Geçmişi unutmadan hareket etmeliyiz...

Ve gelecek dönem de

Gerilim’in hiç kimseye faydası olmayacaktır.

Bu durumun farkında olarak;

Birbirimizi yıpratmadan ortak adımlar atmamız gerekiyor...

“Ortak adım” atamadığımız sürece Doğu Akdeniz de etkisiz hale geleceğiz ve elimizdeki kazanımlarımızıda kaybedeceğiz...

Açık ve net…

21/02/2020 16:37