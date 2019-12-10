Doğukan Albulut: Ülkeye turist dua etmekle gelmez

Turizm ada ülkelerinde ekonominin temel direğidir...



Turizm sektörü gelişmez ve dolayısıyla başarılı olmazsa ada ekonomileri ayakta duramaz ve çöker...



Ülkeye turist dua etmekle gelmez...



Ülkeye turist getirmek için yapılması gerekenler vardır...



Peki nelerdir?



Birinci nokta ulaşımdır...



Turist getireceğiniz ülkenin yeterli sayıda uçak seferi ve uygun bilet fiyatları yoksa başarı şansınız yoktur...



Dolayısıyla sizde dua etmekle yetinirsiniz...



İkinci nokta ise ülkenin güvenlik açısından eksikliği olmaması gerekir...

Rüşvet,yolsuzluk, ihmal ve adli suçlarda patlama yaşandığı dönemde bu noktanın ülke için çok önemli olduğunu görüyoruz.

Üçüncü nokta ise ülkenin temizliği , yeşilliği ve tarihi eserleridir...



Son olarak dördüncü nokta ise ülkenizin tüm özelliklerini kapsamlı bir şekilde tanıtılmasıdır...



Biz ülke olarak bu dört noktanın içerisinde tam olarak yapabildiğimiz nokta yoktur...



Tanıtım yapılmadan hiçbir şey başarılı olarak yapılamaz!



Fuarlara gitmek yeterli değildir...



Dış dünya da pro-aktif olarak ülkemizin turizm başta olmak üzere her alanında tanıtımlarını gerçekleştirmemiz elzemdir...



Tanıtım konusunda teknolojik gelişmelerden yararlanmıyoruz...



Kısacası,

Farkındayız ancak pratikte çözüm üretip uygulamaya koyulacak yeni fikirler üretmiyoruz...



Bir gerçek var ki dünyanın en güzel sahillerine , mükemmel şekilde korunan tarihi eserlere sahip olsak bile eğer etkili tanıtım yapamazsak hiçbir şey elde edemeyiz...



Olduğumuz yerde sayarız...



Ancak



Bizim Ülkemizin bir şansı daha vardır...



O da sınır kapılarının daha etkili bir şekilde kullanılmasıdır...



Lokmacı kapısından günlük tur amacıyla geçen turistlerde ülkenin tanıtılması ve ekonomisi açısından büyük şanstır.



Biz hiçbir teşvik vermiyoruz.



Bu insanlar kendileri geliyorlar.



Bu sebeple Turizm bakanlığının sınır kapılarına özelliklede Lokmacı ve Metehan kapısına daha fazla önem vermesi gerekiyor.



Bazı basın kuruluşlarının özveriyle devamlı olarak gündeme getirmesiyle Metehan kapısındaki araç kuyruklarının farkına varıyoruz.



Buradan gelen İnsanların birçoğu bizim devletimizde alış-veriş yapmak için geliyor ve biz bu durumu değerlendiremiyoruz...



‘KKTC’yi kalkındıracağız.’ diye söyleyen yetkililerimizi gerekli somut ve kalıcı adımları atmaya davet ediyorum...

10/12/2019 11:35