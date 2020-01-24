Doğukan Albulut yazdı: Bu sınav neyi ölçmeyi hedefliyor?

Eğitim sisteminin kanayan yarası Kolej sınavları’nın ilk basamağı Cumartesi günü yapılıyor.

Birkaç soru üzerinden kolej sınavlarını değerlendirecek olursak;

Bu sınav neyi ölçmeyi hedefliyor?

Yıllardır kolej sınavlarında ölçülmek istenilen çocukların kolejlerde okuyabilecek seviye’ye sahip olup , olmadığıdır.

Peki bu sınav öğrencinin seviyesini gerçekten ölçebiliyor mu?

Hayır, mümkün değil çünkü bir çocuğun seviyesini ölçmek 2 basamaklı 4 seçenekli 100 soruyu cevap kağıdına işaretlemekten ibaret olamaz.

Eğitim ve öğretim bu kadar basit değildir!



Ülkemizdeki yanlış bir anlayışta insanların kolejleri sadece ‘zeki’ ve dolayısıyla

‘seviyesi yüksek’ öğrencilerin kazandığına inanmasıdır.

Bu oldukça problemli ve yanlış bir anlayıştır.

Eğitim bilimcilerin çalışmaları bu anlayışı çürütmekte ve zekanın sadece matematik ve fenden ibaret olmadığını zekanın pek çok boyutu olduğunu ortaya koymaktadır.

Yani sınavda ‘başarısız’ olan bir çocuk pekala zeki olabilir.

Özetle gerek ailesi, gerekse öğretmenleri tarafından baskı altına alınan ve başarılı olmaktan başka seçenek bırakılmayan çocukların , baskı ve stres ile girdiği sınavlarda gerçek seviyesini göstermesi neredeyse imkansızdır buna rağmen halen daha bu sınavın uygulanması da trajikomik bir durumdur.

Kolej sınavları ne gibi sıkıntılara sebep oluyor?

Kolej sınavları pek çok soruna sebep olmaktadır.

Aileler açısından, öğretmenler açısından ve çocuklar açısından birçok olumsuzluk yaratır.

Ancak bu yazıda çocuklar üzerinde yarattığı sıkıntılardan bahsedeceğiz.

Kolej sınavının çocuklar üzerinde yarattığı sıkıntılar nelerdir?

İlkokul 3. , 4. ve 5. sınıf çocuklar sürekli test sorusu çözmekten çocukluğunu yaşamıyorlar.

Bu basit bir durum değildir!

Çocukluğunu yaşayamayan , oyun çağında oyun oynayamayan çocukların ileride ruh sağlığında ciddi sıkıntılar yaşanabilmektedir.

Çocuklar bu dönemde ders çalışmaktan, dershane ve özel derslere gitmekten sosyal faaliyetlere zaman ayıramıyorlar sonuçta çocuklar dürüstlük , yardımlaşma ve dayanışma gibi kavramları öğrenemiyorlar.

Çocuklar arkadaşlarının başarısızlığıyla mutlu olmakta , dayanışma ve yardımlaşmanın kendisini başarıya götüremeyeceğini düşünmektedirler.

Kolej sınavları çocuklar üzerinde sınavı geçen ‘başarılı’ geçemeyen ise ‘başarısız’ dır , düşüncesi oluşturmaktadır.

Oysa başarı , başarısızlık ve zeka sınavla ölçülebilecek kavramlar değildirler.

Toplumda sürekli olarak karıştırılan konu ise neye karşı olduğumuzdur.

Yani

Kolejlere mi ? , sınavlara mı? karşıyız konusu.

Bu karışıklığın ortaya çıkış sebebi ‘Kolejlere Giriş Sistemi’ dir.

Devlet kolejlerinde öğrencilerin İyi bir İngilizce eğitimi alarak yurtdışındaki nitelikli üniversitelere gitmelerine elbette karşı değiliz.

Hatta mevcut kolejlerimizin altyapısını güçlendirmemiz gerektiğini söylüyoruz.

Geçmişte söylediğimiz gibi çözüm kolejleri kapatmak değil , kolej giriş sistemini değiştirmektir.

Çocukları yarıştıran bu sistem okullarda ki çocukların başarılı ve başarısız olarak ayrıştırılmasına sebep olduğunu halbuki çocukların ilgi,yetenek ,beceri ve potansiyellerine göre değerlendirilip yönlendirilmesi gerektiği bir gerçektir.

Sınav sisteminin bu şekilde sürmesi eğitim sistemimizde ciddi bir sıkıntıdır.

Umarım Eğitim Bakanlığı bu yanlış uygulamayı gerekli somut adımları atarak değiştirir…

Ve

Çocuklar bu sistem içinde harcanmaz…

24/01/2020 13:02