Doğukan Albulut:TMK etkili bir iç hukuk açısından çok önemlidir...

Taşınmaz Mal Komisyonu Kıbrıs sorununun başlıca konularından olan mülkiyet sorununa “iç hukuk” oluşturmak amacıyla özel bir yasayla( taşınmaz mal yasası 67/2005) 2005’te kurulan ve üyelerinin atanmasıyla 2006’dan beri mahkeme gibi çalışmaktadır...

Ayrıca

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi(AİHM) 2006 yılında komisyonun geçerliliğini kabul etmiştir.

TMK Kıbrıs Türk tarafı açısından çok önemli bir oluşumdur...

TMK kurulmasıyla birlikte Kuzey Kıbrıs’ın ve Türkiye’nin uluslararası arena da daha rahat hareket etmesini sağladı...

TMK’nın Uluslararası hukuk açısından kabul görülmesiyle birlikte mülkiyet sorunu kapsamında yeni fikirler ortaya çıkmasına sebep oldu...

Rum Tarafındaki siyasi partiler ilk zamanlarda komisyonun kurulmasına karşı çıkmış olsalar bile ,sonraki yıllarda Rumlar bu komisyonu mülkiyet sorunu için çözüm olarak görüp komisyona birçok başvuru yaptılar...

Aşağıdaki tabloda TMK’nın kendi sitesinde mevcut olan TMK’ya 13 yıl boyunca yapılan başvuru sayıları ve sonuçlanan başvuru sayıları verilmiştir...

Tabi ki komisyon daha hızlı ve etkin çalışacak olursa bu başvuru sayılarının aratacağından eminiz...

Ancak komisyonun etkin çalışması için gerekenler bir an önce yapılmalıdır...

Eğer gerekenler yapılmazsa Uluslararası arenada Türkiye ve Kuzey Kıbrıs zora girecektir...

Peki

Bu komisyonun hızlı ve etkin çalışması için atılabilecek adım nedir;

Öncelikle TMK için kaynak yaratılması gerekmektedir...

Ancak

Bu kaynağın yaratılması için hükümetin İlgili tarafların ve bu konuda uzman kişilerin katkılarıyla yeni bir düzenleme yapması gerekmektedir...

Yapılacak düzenleme sağlam bir temelde olmalıdır...

Yani

O dönemde düzenlemeyi yapan hükümet siyasi rant kazanmak için yapmamalıdır...

Yani

TMK partisel çıkarlar uğruna harcanmamalıdır...

Taşınmaz Mal Komisyonu Kıbrıs Sorununda önümüzdeki dönemde büyük önem taşımaktadır...

Kuzey Kıbrıs’ın Uluslararası hukukun içinde yer alabilmesi açısından komisyon çok önemlidir...

Siyasiler bu olayın bilinciyle hareket ederek komisyonu daha etkin hale getirmelidirler...

TMK Kıbrıs sorununda oluşacak yol haritasının oluşmasında çok önemli yer tutacak...

Nasıl bir yol haritası oluşursa oluşsun...

25/12/2019 16:36