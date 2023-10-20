Doğukan çapraz bağ ameliyatı geçirecek

Doğan Türk Birliği'nin başarılı futbolcusu Doğukan Demirman kopuk olan sağ diz ön çapraz bağ ameliyatı geçirecek.

Mağusa Türk Gücü maçının 12.dakikasında sakatlanan Doğukan'ın muayenesinde çapraz bağının kopuk olması nedeniyle sezonu kapattığı açıklanmıştı.

Başarılı futbolcu önümüzdeki hafta İstanbul’da Yrd. Doç. Dr. Raşit Özcafer tarafından ameliyata alınacak.

Altı ayda çalışmalara başlaması öngörülen 28 yaşındaki futbolcunun 9 ayda tam randımanlı noktaya gelebileceği açıklandı.

Futbol yanında Koopspor Basketbol Takımında da forma giyen Doğukan bu sezon saha ve salonlarda mücadele edemeyecek.

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