Doğukan Manço hastanelik oldu: Bu sefer de yırttık!

Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço katıldığı bir düğünde yediği yemek nedeniyle hastanelik oldu. Gıda alerjisi olan Manço, erken müdahale sayesinde ucuz atlattı.

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11/09/2023

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Doğukan Manço hastanelik oldu: Bu sefer de yırttık!

Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço katıldığı bir düğünde yediği yemek nedeniyle hastanelik oldu. Gıda alerjisi olan Manço, erken müdahale sayesinde ucuz atlattı.

“Bu sefer de yırttık.
Patlıcana Anafilaktik Şok seviyesinde alerjim var. Yakınlarım bilir. Yani müdahale edilmezse solunum yolum tıkanıncaya kadar ağır reaksiyonlar veriyor vücudum. Bu hayatımda 3. kez başıma geliyor.
Bir düğünde karanlıkta gelen yemeği gözüm seçemeyince emin olmak için garsona "püre mi patlıcan mı" diye sordum. Püre dedi. Sadece bir çatal ucu aldım ve patlıcan olduğunu anladım. Kısa sürede belirtilerden etkilendiğimi anlayıp soluğu hastanede aldım. Erken müdahale ile toparladım. Garson muhtemelen genç oluşu sebebiyle heyecanlandı ne dediğini bilmiyordu ya da patlıcan püresi diye algıladı. Şu an için iyiyim.”

11/09/2023 16:15
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TAGS: Doğukan Manço
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