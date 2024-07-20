Doğukan Ulaç 1500 Metrede Türkiye Şampiyonu
20/07/2024
Milli yüzücümüz Doğukan Ulaç önemli bir başarıya daha imza attı. Doğukan, 20-23 Temmuz tarihlerinde Manisa'da düzenlenen Turkcell Türkiye Uzun Kulvar Yıldız, Genç ve Büyükler Bireysel Yüzme Şampiyonasının ilk gününde 1500 metre serbestte 15:55.68'lik derecesi ile Türkiye şampiyonluğunu elde etti.
Başarılı yüzücümüz Avrupa Yüzme İhtisas Kulübü'nde çalışmalarını sürdürüyor. Doğukan Ulaç 200 m., 400 m. ve 800 m. de madalya için kulaç atacak.
20/07/2024 22:27