Doğukan Ulaç 1500 Metrede Türkiye Şampiyonu

Milli yüzücümüz Doğukan Ulaç önemli bir başarıya daha imza attı. Doğukan, 20-23 Temmuz tarihlerinde Manisa'da düzenlenen Turkcell Türkiye Uzun Kulvar Yıldız, Genç ve Büyükler Bireysel Yüzme Şampiyonasının ilk gününde 1500 metre serbestte 15:55.68'lik derecesi ile Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

Başarılı yüzücümüz Avrupa Yüzme İhtisas Kulübü'nde çalışmalarını sürdürüyor. Doğukan Ulaç 200 m., 400 m. ve 800 m. de madalya için kulaç atacak.

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