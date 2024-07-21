Doğukan Ulaç 400 metrede de Türki̇ye Şampi̇yonu
21/07/2024
Milli yüzücümüz Doğukan Ulaç, Türkiye şampiyonluklarına bir yenisini daha ekledi.
20-23 Temmuz tarihlerinde Manisa'da düzenlenen Turkcell Türkiye Uzun Kulvar Yıldız, Genç ve Büyükler Bireysel Yüzme Şampiyonasının ikinci gününde Doğukan, 400 metre serbestte 04:00.64'lük derecesi ile Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.
Dün 1500 metrede birincilik kürsüsüne çıkan başarılı yüzücümüz en iyi derecesi olan 4:02.58'den 2 saniye daha iyi derece ile ikinci şampiyonluğunu elde etti.
Doğukan, yarın 200 metre, Salı günü de 800 metre serbestte madalya için kulaç atacak.