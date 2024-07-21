Doğukan Ulaç 400 metrede de Türki̇ye Şampi̇yonu

Milli yüzücümüz Doğukan Ulaç, Türkiye şampiyonluklarına bir yenisini daha ekledi.

20-23 Temmuz tarihlerinde Manisa'da düzenlenen Turkcell Türkiye Uzun Kulvar Yıldız, Genç ve Büyükler Bireysel Yüzme Şampiyonasının ikinci gününde Doğukan, 400 metre serbestte 04:00.64'lük derecesi ile Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Dün 1500 metrede birincilik kürsüsüne çıkan başarılı yüzücümüz en iyi derecesi olan 4:02.58'den 2 saniye daha iyi derece ile ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Doğukan, yarın 200 metre, Salı günü de 800 metre serbestte madalya için kulaç atacak.

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