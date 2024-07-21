Doğukan Ulaç 400 metrede de Türki̇ye Şampi̇yonu

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21/07/2024

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Doğukan Ulaç 400 metrede de Türki̇ye Şampi̇yonu

Milli yüzücümüz Doğukan Ulaç, Türkiye şampiyonluklarına bir yenisini daha ekledi.
20-23 Temmuz tarihlerinde Manisa'da düzenlenen Turkcell Türkiye Uzun Kulvar Yıldız, Genç ve Büyükler Bireysel Yüzme Şampiyonasının ikinci gününde Doğukan, 400 metre serbestte 04:00.64'lük derecesi ile Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.
Dün 1500 metrede birincilik kürsüsüne çıkan başarılı yüzücümüz en iyi derecesi olan 4:02.58'den 2 saniye daha iyi derece ile ikinci şampiyonluğunu elde etti.
Doğukan, yarın 200 metre, Salı günü de 800 metre serbestte madalya için kulaç atacak.

21/07/2024 19:58
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TAGS: Doğukan Ulaç 400 metrede de Türki̇ye Şampi̇yonu
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