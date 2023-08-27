Doğukan Ulaç alkışlarla karşılandı

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27/08/2023

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Doğukan Ulaç alkışlarla karşılandı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen ve 5 kıtadan 77 ülkeden toplam 2 bin 641 yüzücünün katıldığı Samsung Boğaziçi Kıtalararası 35. Yüzme Yarışında genel klasman erkekler kategorisinde 41:22’lik derecesiyle 1’inci, Kuzey Makedonya’nın Ohrid şehrinde düzenlenen Uluslararası Ultra Yüzme Maratonunda 25 km. mesafede ise dördüncü gelerek art arda iki önemli başarıya imza atan milli sporcumuz Doğukan Ulaç, Ercan Havalimanı’nda çiçekler ve alkışlarla karşılandı.

27/08/2023 20:53
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TAGS: Doğukan Ulaç, haber, kktc, spor
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