Doğukan Ulaç Avrupa Açık Su yarışında ilki başardı

Başarılı bir sezonu geride bırakan milli yüzücümüz Doğukan Ulaç, Makedonya'nın Ohrid şehrinde düzenlenen ultra maratondaki bronz madalya ile bu kategoride Türkiye'ye ilk kez madalya kazandırdı.

Avrupa Açıksu Kupası 3. Ayak Ultra Maraton Yarışında başarılı sporcumuz 25 km'de 05:50.49'luk derecesiyle kürsüye çıktı. Kayseri'de Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Doğukan Ulaç sezonu Açık Su ve kulvar yarışlarındaki başarılı dereceleri ve madalyalarla kapattı.