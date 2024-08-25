Doğukan Ulaç Boğaziçi'nden ikinci çıktı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin 36.'sını organize ettiği Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışını yüzücümüz Doğukan Ulaç genel klasmanda ikinci sırada tamamladı.

6.5 km mesafedeki yarışmaya 2836 sporcu katıldı. Organizasyon Kanlıca İskelesin'den başlayıp Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkında sona erdi.

Altı sporcumuzun yarıştığı büyük organizasyonda son iki yılın birincisi olan Doğukan Ulaç az süre farkıyla ikincilik kürsüsüne çıkmayı başardı.