Doğukan Ulaç Sezonu Gaziantep'de Açıyor

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19/12/2024

Doğukan Ulaç Sezonu Gaziantep'de Açıyor

Milli yüzücümüz Doğukan Ulaç, 24-28 Aralık  tarihlerinde Gaziantep’de düzenlenecek olan Türkiye Arena Kulüpler arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık yaş Yüzme Şampiyonası'nda kulaç atacak. 400m, 800m ve 1500m serbestte yarışacak yüzücümüz hazırlıklarını sürdürüyor. 
Üç aylık sezon başı hazırlığı geçiren Doğukan Ulaç sezonu 22 Eylül'de Bolu'da 10 günlük kampla açmıştı. 2 yıldır hazırlıklarını Kayseri Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde sürdüren sporcumuz hedefinin sezonun ilk yarışında iyi dereceler elde etmek olduğunu söyledi.

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TAGS: Doğukan Ulaç
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