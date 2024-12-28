Doğukan Ulaç Sezonu Gaziantep’de Açtı

Başarılı yüzücümüz Doğukan Ulaç 24-28 Aralık tarihlerinde Gaziantep'de düzenlenen Türkiye Kulüplerarası Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ile sezonu açtı. İlk yarışında en iyi derecelerine yakın dereceler yüzen Doğukan, 1500 m. serbestte 15:30.86 TR ile açık yaşta 8. sırada yer aldı.

800 m serbestte 08:09.84,

400 m. serbestte de 03:59.79 C final yüzen sporcumuz, " Dersler çıkardığım ve son durumunu gördüğüm bir yarış oldu. Destekleyen sponsorlarıma, kulübüme, hocalarıma ve aileme teşekkür ederim.Yeni yılda esas hedeflediğim açıksu 10 km ve havuz yarışlarında daha iyileri için çalısmaya devam edeceğim." şeklinde konuştu.