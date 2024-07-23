Doğukan Ulaç üçüncü altın madalyaya kulaç attı

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23/07/2024

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Doğukan Ulaç üçüncü altın madalyaya kulaç attı

Doğukan Ulaç, Manisa'da düzenlenen Turkcell Türkiye Uzun Kulvar Yıldız, Genç ve Büyükler Bireysel Yüzme Şampiyonasının son gününde üçüncü altın madalyasını kazanarak mükemmel bir başarıya imza attı. Başarılı yüzücümüz

800 metre serbestte 08:28.11'lik derecesiyle ilk sırayı alarak 400 metre ve 1500 metre serbest kategoriletinden sonra üçüncü altına ulaştı. Doğukan, 200 metre serbestte de ikinci sırada yer alarak organizasyonu üç altın, bir gümüş madalya ile kapatmayı başardı.

23/07/2024 20:08
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TAGS: Doğukan Ulaç üçüncü altın madalyaya kulaç attı
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