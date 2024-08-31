Doğukan Ulaç'dan Ohrid'te yarı maratonda üçüncülük
31/08/2024
Milli yüzücümüz Doğukan Ulaç sezonun son organizasyonunda Makedonya'nın Ohrid şehrindeki ultra maratonda üçüncülükle bronz madalya kazandı.
Avrupa Açıksu Kupası 3. Ayak Ultra Maraton Yarışında Türkiye'yi temsilen katılan başarılı sporcumuz
25 km'de 05:50.49'luk derecesiyle kürsüye üçüncülük elde ederek çıktı. Sezonun tamamlanmasıyla
Doğukan Ulaç ülkemize gelecek ve Kayseri'deki yeni sezon mesaisine Eylül ayı içinde başlayacak.
731/08/2024 22:19