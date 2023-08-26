Doğukan Ulaç'tan Ohrid Yüzme Maratonu'nda Dördüncülük

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26/08/2023

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Doğukan Ulaç'tan Ohrid Yüzme Maratonu'nda Dördüncülük

Milli yüzücümüz Doğukan Ulaç uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi.
Kuzey Makedonya’nın Ohrid şehrinde düzenlenen Uluslararası Ultra Yüzme Maratonunda 25 km. mesafede Türkiye Milli formasıyla yüzen sporcumuz  dördüncü sırada yer aldı.
 Bu alanda yarışan  ilk Türk sporcu olan Doğukan, zor bir parkur olan Açık Su Yüzme Yarışında önemli bir başarı elde etti.
Çalışmalarını uzun süredir Kayseri Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde sürdüren Doğukan Ulaç geçtiğimiz hafta Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda üçüncü kez birincilik kürsüsüne çıkmayı başarmıştı.

26/08/2023 18:08
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TAGS: Doğukan Ulaç’tan Ohrid Yüzme Maratonu’nda Dördüncülük
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