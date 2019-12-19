Doğum günü hediyesi helikopter aldı

Önceki akşam Raffles Otel’in içindeki Long Bar’ı kapatan Baran, Yalçın’ın arkadaşlarını bir araya topladı.

Mekana geldiğinde karşısında sevdiklerini gören Yalçın, duygu dolu anlar yaşadı.

Doğum günü pastasının üzerine helikopter maketi koydurtan Ozan Baran’ın 35 yaşına giren eşine helikopter hediye ettiği öğrenildi.

AgustaWestland marka helikopter, Miami’deki evlerinin hangarında Yalçın’ı bekliyor.

Doğum günü partisine katılanlar arasında Hilal Toprak, Aslı Hünel, Savaş Yurtsever ile Ferman Toprak da vardı.

Doğum günü partisine katılamayan Bülent Ersoy, Süreyya Yalçın'a gösterişli bir çiçek yolladı.

19/12/2019 10:39