Doğum günü mesajında çözüm çağrısı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yeni yaşına giren Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in doğum gününü kutladı ve Anastasiadis’e ailesiyle birlikte sağlık ve esenlikler diledi. Nikos Anastasiadis’e gönderdiği doğum günü mesajında; Anastasiadis’in yeni yaşıyla birlikte, Kıbrıs Sorunu’na çözüm bulmak amacıyla başlatılan müzakerelerin de 50. Yılının dolduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumlarının, özellikle yeni nesillerin geleceği için, karşılıklı kabul edilebilir bir çözüme ulaşılmasında daha fazla zaman kaybedilmemesi ve ortak sorumluluk duygusuyla hareket edilmesi temennisinde bulundu.