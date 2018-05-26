Doğum kilolarınızdan hızlıca kurtulmanın yolu

Birçok kadın günlük hayatında kilo sorunu yaşamaktadır. Bu kilo sorunu hamile kalınca daha fazla endişe yaratmaktadır. Alınan fazla kiloların doğumdan sonra sağlıklı şekilde verilmesi çok önemlidir. Hamilelikte alınan kilolar nasıl verilir? Hepsi ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz…

Hamilelik döneminde alınan aşırı kilolar ve doğum sonrasında alınan kiloların verilememesi anne adaylarının korkulu rüyasıdır. Yaygın kanının aksine hamilelikte alınan kiloların büyük bir kısmı artan yağ miktarına bağlı değildir. Yani tüm hamilelik boyunca alına kiloların sadece yaklaşk %30'u annenin yağ kütlesindeki artışa bağlıdır.

Şimdi bir örnek verelim; 12 kilo almış bir annenin üç ayda eski ağırlığına dönmesi gerekir. Bu 12 kilonun ilk 6 ayda sadece emzirmeyle birlikte 6-7 kilosu gidebilir. Doğumda da anneler üç-dört kilo kaybettiklerinden, 12 kilo almış bir annenin doğumdan sonra geriye sekiz kilo civarındaki fazlalığı kalır. Bu da iki-üç ayda, en fazla altı ayda özel bir diyetle verilebilir. Ancak bunun için aceleci davranmayın. Zira emzirme dönemi diyet yapmak için uygun bir dönem değildir.

HAMİLELİKTE ALINAN KİLOLAR NASIL VERİLİR?

Kilo vermek için doğumdan sonraki altıncı aydan itibaren normal bir zayıflama diyeti uygulanır. Ama bu diyet, anne emzirdiği için, herkese uygulanan diyetle aynı olmaz. Biraz daha kalori içeriği yüksek olur, çünkü anne normal bir insanla aynı enerjiyi harcamaz. Emzirdiği için daha fazla enerji harcar. Annenin, karın ve basen bölgesindeki toparlanma için diyetle birlikte spor da yapması gerekir. Spor olmadan eski esnek vücuda kavuşulamaz.

Hamilelikte alınan kilo ile normalde alınan kilo arasında çok büyük fark yoktur. Bebeğin büyümesine ve iştahına bağlı olarak hamileler daha hızlı kilo alır, ama bu kiloları vermek normal kiloları vermekten daha kolaydır. Hamilelikte kilolar genelde basen ve göbekte toplanır. Basenden kilo almanın hamilelikle ilgisi yoktur, sadece kadınlara özgü bir durumdur. Göbekten kilo almak ise hamileliğe bağlı olarak karında oluşan büyük gerginlik ve şişkinlikten kaynaklanır. Doğumdan sonraki üç-dört aydan sonra bu şişkinlik tamamen iner.

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Süt vermek, günde ortalama 300-400 kalorinin harcanması demektir. Anne bebeğini altıncı aydan sonra emzirmeye devam ederse, kilo vermesi çok daha kolaylaşır. Doğumdan sonraki ilk altı ayda diyet önerilmez. Ancak bu zamanda annelerin normal bir insanın yiyeceği kadar yemesi gerekiyor. Bunun için bir diyetisyenle görüşülüp destek alınması önemlidir. Bu sayede anne kilo verirken hamilelik sırasında kaybettiği birçok mineral ve vitamini geri kazanacaktır., demir ve kalsiyumu geri kazanacaktır.

EGZERSİZ YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Anne sezaryenle doğum yaptıysa, vücudunu ve dikiş yerini zorlayacak sporlara yönelmemesi gerekir. Altı ay boyunca özellikle yürüyüş çok etkilidir. Karın bölgesinin toparlanması için bu altı aylık dönemde egzersiz aletlerine hemen başvurması doğru değildir. Anne biraz toparlandıktan ve sezaryen dikişlerinin izleri yok olduktan sonra powerplate gibi aletlerle çalışabilir. Bunun dışında bir spor merkezinde, ağırlık, yürüyüş gibi fiziksel aktivitelerle vücudunu toparlayabilir. Ancak bu egzersizleri hergün değil de haftada üç gün yapması önerilir.

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