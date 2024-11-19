Doğum sonrası 23 kilo vermişti: Gonca Vuslateri sırrını açıkladı

"Canım Ailem", "Yalan Dünya", ''Anne'', ''Bambaşka Biri'' gibi yapımlarla tanınan Gonca Vuslateri, geçtiğimiz nisan ayında anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

İLK KEZ ANNE OLDU

Mart 2024'te evlenen, 26 Nisan tarihinde de kızı Asya'yı kucağına alan ünlü isim, hamileliği boyunca karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaşmıştı.

KISA SÜREDE SETLERE DÖNDÜ

Hamilelikte aldığı kiloları doğum sonrasında hızla veren ünlü oyuncu, kısa süre sonra da "Leyla: Hayat... Aşk... Adalet" dizisiyle setlere döndü.

Geçtiğimiz haftalarda karnı burnunda çektirdiği kareleri takipçileriyle paylaşan Gonca Vuslateri, "22 kilo almıştım. Doğumdan sonra 23 kilo verdim. Soranlar olacaktır. Evet, böyle oldu" demişti.

DOĞUM SONRASI NASIL 23 KİLO VERDİ?

Önceki akşam bir davete katılan Gonca Vuslateri, doğumdan sonra nasıl 23 kilo verdiğini anlattı.

2. Sayfa'nın haberine göre; Gonca Vuslateri, verdiği kilolarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Emziren bir anneyim. Bu yüzden emzirmek daha hızlı kilo vermemi sağladı. Kondisyon olarak yani. Ama emzirmeseydim de herhalde bir 15 kilo daha hızlı verebilirdim. Sadece salataya haşlanmış yumurta canım çekti. Ben hamileliği turşu suyuyla falan geçirdiğim için. Ekşi, mandalina, turşu herhalde o ödemler gidince ondan bu kadar kilo gitmiştir."