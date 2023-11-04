Doğum sonrası anneler için uyku tüyoları

1- YAPACAK İŞLERİNİZİ LİSTELEYİN

Yapacak işler hiçbir zaman bitmez. Bu sebeple işlerinizi önem sırasına göre sıralayın ve bir liste oluşturun. Böylelikle uyku öncesi kafanızda karmakarışık bir yapılacaklar listesi olmayacak rahatça uykuya dalabileceksiniz.

2- RAHAT OLDUĞUNUZDAN EMİN OLUN

Olduğunuz yerde hemen uyumaya çalışmak yerine hızlıca uyumaya hazırlanın. En rahat ettiğiniz pijamalarınızı giyin. Yatağınıza uzanın. Çünkü uyumak için yatağa gitmek beyninize "şimdi uyku zamanı" sinyali göndermenize yardımcı olur. Bu da uyku geçişinizi kolaylaştırır.

3- BİTKİ ÇAYLARINDAN YARARLANIN

Papatya, melisa ve kantaron gibi bitki çayı içerek vücudunuzu gevşemesine yardımcı olabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse; bebeğinizin emdikten sonra uyuyacağını biliyorsanız siz de o sırada bir bardak bitki çayı içebilirsiniz.

4- UYUYACAĞINIZ ORTAMIN KARANLIK OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

Uyku için karanlık bir ortam gereklidir. Bu sebeple günün hangi saati olursa olsun uyuyacağınız zaman perdeleri kapattığınızdan emin olun. Hatta kullanabiliyorsanız göz bandı da size yardımcı olacaktır.

5- LAVANTA KOKUSU KULLANIN

Aromaterapik bitkiler arasında yer alan lavanta, tüm bedeninizin ve zihninizin gevşemesini kolaylaştıracak. Bu sebeple lavanta yağı ile başınızı ovabilir ya da yatak odanıza bir lavanta kesesi koyabilirsiniz.