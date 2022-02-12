Doğum sonrası babalar da depresyona girebiliyor

İskoçya’da yapılan araştırmaya göre, her 10 babadan biri, bebek sahibi olduktan sonraki yıl içinde depresyon geçiriyor, ancak yeni baba olan erkeklerin ruh sağlığını izlemek için belirli bir yöntem bulunmuyor.

39 yaşındaki Peter Divers, 2016'nın Kasım ayında ikinci çocuğu doğduktan sonra depresyon geçirdiğini ancak duygularını aylarca sakladığını söyledi. Oğlu doğduktan bir gün sonra sırtından yaralanması, Divers’in depresyonla baş etmesini daha da zorlaştırmış. Divers, "Her sabah midemde bir düğümle uyanıyordum. Üzerimde beni izleyen büyük karanlık bir bulut olduğu hissine kapılıyordum" dedi.

Glasgow'da yaşayan Divers, tam beş ay boyunca eşi dahil hiç kimseye ne hissettiğini söyleyememiş.

Aile doktoruna görünmeye de çekinmiş. Ama bir gün büyük kızını almaya annesine gittiğinde daha fazla dayanamamış ve ağlamaya başlamış.

İskoçya'daki Kraliyet Psikiyatri Koleji'nden Dr Selena Gleadow-Ware, araştırmaların erkeklerin yüzde 8 ile 10'u arasındaki bir bölümünün eşinin doğum yapmasından sonra depresyon yaşadığını gösterdiğini söylüyor. Dr. Selena Gleadow-Ware, "Erkekler duyguları hakkında fazla konuşmuyor, hislerini paylaşmaya çekiniyor, bu nedenle de çoğu zaman sorun farkedilmiyor ya da gizli kalıyor" diyor.

Dr. Gleadow-Ware'e göre, bebek doğumundan sonra depresyonu tetikleyen birçok unsur var.

Yeni ebeveyn olmanın getirdiği değişiklikler, ilişki stresi, maddi durumla ilgili endişeler ya da uykusuzluk ise hem kadınlarda hem erkeklerde depresyonu tetikleyebiliyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri NHS'e göre, ruhsal sorunları bulunanlarda, geçmişte travma yaşayanlarda, destekten yoksun olanlarda ve eşi depresyon olanlarda, doğum sonrası depresyon olasılığı artıyor.

Keith Lonsdale'in eşi Alice, her iki kızlarının da doğumundan sonra depresyon tedavisi için hastaneye yatırılmış. İkinci seferinde eşi Lonsdale de depresyon geçirmiş. Durumla baş etmeye ve kendisine ihtiyacı olan herkesin yardımına koşmaya çalıştığını söylüyor. Lonsdale, sonunda stres ve kaygı içinde işinden ayrılmış.

İskoçya'da son yıllarda, erkeklerin toplanıp, ruh sağlıkları hakkında konuşabilecekleri destek grupları ortaya çıktı.

Erkeklerin fiziksel, ruhsal ve duygusal sağlığını korumayı amaçlayan Fathers Network Scotland, eşleri gebe olan tüm erkeklerin doğum sonrası depresyon taramasından geçirilmesini istiyor.

Bölgesel İskoçya hükümetinde ruh sağlığından sorumlu bakan olan Kevin Stewart da bebek doğumundan sonra babaların nelere ihtiyaç duyduklarının araştırıldığını bildirdi.

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12/02/2022 16:49