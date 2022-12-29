İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, E- Nüfus Sisteminin yeniden yapılandırılması ve ‘Sakinlerin Kaydı Tüzüğü’nde yapılan düzenleme ile KKTC vatandaşı çocuklara doğum anından itibaren çipli yeni nesil KKTC kimliklerinin verilmeye başlandığını belirtti.

Kişisel sosyal medya hesabında açıklama yapan Öztürkler, “Doğum ve ölüm belgeleri için devlet dairesine gelme dönemine son veriyoruz” dedi.

İşte o paylaşım:

“E- Nüfus Sisteminin yeniden yapılandırılması ve ‘Sakinlerin Kaydı Tüzüğü’nde yapılan düzenleme ile KKTC vatandaşı çocuklara doğum anından itibaren çipli yeni nesil KKTC kimlikleri verilmeye başlandı.

2023 yılı ile birlikte, bakanlığımızın hizmet kalitesini artırmak, vatandaşlarımızı çağdaş hizmetlerle buluşturmak hedefiyle başlattığımız dijital dönüşüm kapsamında, e-nüfus sisteminde yaptığımız yapılandırma çalışmaları tamamlandı. Doğum ve ölüm belgeleri için devlet dairesine gelme dönemine son veriyoruz. Göreve gelir gelmez koyduğumuz hedefler doğrultusunda, Nüfus Kayıt Dairemizin e-kimlik sistemi içerisinde yer alan doğum ve ölüm belgelerinin vatandaşlarımıza e-devlet kapısı üzerinden dijital ortamda verilmesi adına çok önemli bir süreci tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni yıl ile birlikte, vatandaşlarımız ilk kez uygulamaya koyacağımız online hizmetler sayesinde doğum ve ölüm belgelerine dijital ortamda ulaşma imkânına sahip olacaklardır”.”

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29/12/2022 20:54