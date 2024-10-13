Doğuş Derya: Barış biz talep etmezsek verilmez

“Haravgi” gazetesi, CTP Milletvekili Doğuş Derya’yla Kıbrıs sorununa ilişkin bir söyleşiye yer verdi.

Derya söyleşisinde özetle; Kıbrıs’ta adanın her iki tarafındaki değişikliklerin fazla bir iyimserliğe imkan tanımadığını ve siyasi gündemlerin de her geçen gün birbirlerinden uzaklaştığını ifade etti.

Barışın altın tabakla sunulmayacağını ve her iki toplumun da bunu talep etmeleri gerektiğini vurgulayan Derya, Kıbrıslı Türklerin 2004 yılında Annan Planı’na evet diyerek barış istediğini kanıtladığını, 20 yıl önce hayır diyen Kıbrıslı Rumların ise bugün özeleştiri yapmaları gerektiğini belirtti.

Derya, siyasi eşitliğin bir BM parametresi olduğunu ve Kıbrıslı Rumların bunu anlaması gerektiğini belirterek Crans Monana’da Anastasiadis’in yaptığı gibi bu başlığı yeniden açmaya kalkarlarsa kabul edilebilir bir uzlaşı bulunamayacağını da vurguladı.