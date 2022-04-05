Doğuş Derya: Hiçbir muhatabın olmadığı salonda konuşma yapamayacağım

Cumhuriyet Meclisi güncel konuşmaları devam ediyor. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya, “İnsanca Yaşam Hakkını Gasp Eden Hükümet” konulu konuşmasını yapmak üzere çıktığı kürsüde, başkan tarafından kürsüye çağrılırken “yüce meclise hitap edin” denerek yüce olunmayacağı söyleyerek, “icraatlarn meclisi cüce hale getirdiğini” savundu.

Dışarda insanlar feryat ederken kendilerinin burada ciddiye alınacakmış gibi hiçbir muhatabın olmadığı salonda konuşma yapamayacağını belirten Derya, “Bu ortamda konuşmayı maskaralık olarak görüp, kabul etmiyorum” diyerek kürsüden indi.

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05/04/2022 19:13