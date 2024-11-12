Doğuş Derya: ''Meclis Başkanlığı Krizi, UBP’nin Yarattığı Tahribatın Son Noktasıdır''

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Doğuş Derya, Kıbrıs Postası TV'de Meclis’te dün yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

CTP Milletvekili Doğuş Derya, mecliste yaşanan başkanlık krizi üzerine yaptığı açıklamalarda, bu durumu sadece bir “meclis başkanlığı krizi” olarak değerlendirmedi. UBP’nin uzun süredir büyük ortak olarak hükümetlerde yer aldığını ve bu sürecin ülke için ciddi tahribat yarattığını belirtti. Derya, "Kurultay hesaplarıyla 6 ay boyunca ülkeyi kilitlediler" diyerek, bu krizin ardında UBP içindeki iktidar mücadelelerinin, muhalif vekillerin bakanlık taleplerinin ve mevcut Başbakan Ünal Üstel'in cezalandırılma çabalarının olduğunu vurguladı.

Derya, Üstel'in daha önceki bir kurultayda 5 aday arasından en düşük oyu aldığını ve zorla UBP başkanlığına getirildiğini söyledi. “Memleketi geçtik, partiyi bile yönetemiyor” diyerek, UBP içindeki huzursuzlukların bu krize yol açtığını ifade etti.

CTP'nin bu krizin çözümü için sürekli diyalog çağrısı yaptığını ve yasama faaliyetlerinin kesintiye uğramaması için sulh yoluyla çözüm aradığını belirten Derya, CTP’nin geri adım atmayacağını vurguladı. Ayrıca, bütçeyi engellemek gibi bir niyetleri olmadığını ifade etti.

Derya dün yaşananları şöyle aktardı: "CTP milletvekillerinin genel kurula girmemesi için kapıları kilitlediler Ziya Bey içeri girdiğimizde nöbet tutuyordu koltuk başında İçeriye girdiğimizde senin ordan oturman yasal değildir dediğimizde hayır inmeyeceğim dedi. Maliye Bakanı Özdemir Berova ile CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman arasında bir arbede çıktı, Ziya Öztürklere ordan kalk mecliste arbede çıkacak dedim Kalkmıyorum meclisi açacağım dedi. Halk iradesini gasp eden bir gaspçının burnu kanamadan oradan kalkmasının tek yolu su kullanmaktır. Orada çok daha kötü bir yere varmamak için su fırlattım. Nitekim kalktı."

Derya, UBP’nin yaptığı algı operasyonlarıyla toplumu yanıltmaya çalıştığını belirterek, “Sinekten yağ çıkarmaya çalışır gibi algı operasyonları yapmayın, toplumun aklıyla dalga geçmeyin” ifadelerini kullandı.