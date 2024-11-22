Doğuş Derya’dan Zeki Çeler’e sert tepki

CTP Milletvekili Doğuş Derya Kıbrıs Genç TV’de konuştu.

Sunucu Haluk Yerli’nin yayının başında Doğuş Derya’yı “CTP’nin özgüvenini gösteren, mızrak ucu milletvekili diye tanımlaması dikkat çekerken, Derya da bu tanımlamayı beğendiğini ifade etti.

Mecliste yaşananlar ve ve CTP - TDP gerginliğinin hatırlatılması üzerine Doğuş Derya, TDP’de çok değerli yol arkadaşlarının bulunduğunu söyledi.

Derya, “TDP Genel Başkanı Zeki Çeler’in sorumsuzluğunu bütün TDP’ye mal edemeyiz. Zeki, haksızca, popülist ve üzgünüm ama terbiyesizce bir ithamda bulundu bütün CTP milletvekillerine…Müthiş bir hadsizlik” dedi

Doğuş Derya, CTP’nin dün kurulan bir parti olmadığını, parti içi kararlarını TDP’ye bildirme mecburiyeti bulunmadığını sözlerine ekledi.