Doğuştan enerjisi düşük 4 burç!

Doğuştan enerjisi düşük olan 4 burç adeta sürünerek yaşıyorlar. Onların yaşam enerjisi kalmadı. Eğlenmek mutlu olmak onlar için imkansız durumlardır. Sizler için merak edilen o burçları derledik. Doğuştan enerjisi çekilmiş 4 burç hayata karşı en ufak bir yaşama belirtileri yok. Hayatlarının adeta bitme noktasında bir duvara yaslanan bu enerjisi doğuştan olmayan 4 burcu sizler için bir araya getirdik. Sürünmek onların yaşam ideolojisi haline geldi. Düşük enerjileriyle etraflarındaki insanlarında nefeslerini keserler.

Doğuştan enerjileri olmayan bu burçlar yalnızlığı sessizliği ve içe kapanıklığı bir kurtuluş seçeneği olarak görürler.

BALIK BURCU

Aşırı eğlenceli ve mutlu kişiliklerin tam tersi yönde enerjileri oldukça düşüktür. Balık burçlarının enerjilerinin en düşük olduğu zamanlar ise kalabalık ortamlardır. Çok ses çok gürültü onların enerjisini daha çok düşürür. Bir Balık burcunu en çok yalnızken enerjisinin yüksek olduğunu görürsünüz.

BAŞAK BURCU

Sürekli olarak geleceği düşünen Başak burcu içlerindeki enerji düşüklüğünü çevrelerine de yansıtırlar. Başak burçları kontrolü seven bir yapıya sahip olduğundan bu onlar için oldukça yorucu oluyor. Ortam içinde enerjileri sürekli düşük olan Başak burçlarını yerlerinden kaldırmak imkansız.

KOVA BURCU

Onlar bir türlü hayatı ve insanları sevemedi. Kova burcunu en çok yoran şey kendi hayatı dışında kalan insanlardır. Onların konuşmaları müdahaleleri kova burçlarını yıpratır. Mantıklı düşünen kova burçları sürekli olarak dengi insan bulmadıkları için modları hep düşük dolaşır.

YENGEÇ BURCU

Su grubundaki bir diğer burç olan Yengeç burcu da dünyaya ağlamak kafasına bir şeyleri takarak geldi. Bu yüzden sürekli halsiz ve yorgun hissediyor. Kimsenin kolay kolay yüzüne bakarak konuşmaz. Yengeç burçları enerji düşüklüklerini hemen belli eder.

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26/12/2022 21:37