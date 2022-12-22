Burç kişinin karakteristik özelliklerini ortaya çıkartır. Öfkede bu duygulardan biridir. Doğuştan öfkeli olan bu 3 burcu sizler için derledik. Onlar o kadar öfkeli ki herkesten nefret ederek yaşıyorlar. İşte Doğuştan öfkeli 3 burç...

Astroloji de duyguları ortaya çıkartan haritada doğuştan öfkeli 3 burç belirlendi. Onlar adeta nefretle yaşıyor. Öfkeli olan bu 3 burcun duygu kontrolleri hep karamsardır. Hemen birini sevemezler. İçlerinde intikam alevi hep diridir.

Öfkeli ve hızlı olan burçların özellikleri doğuştan gelmesi ise oldukça ilginçtir. Bu yönlerini çok fazla göstermezler. Birden bire gelişen bu öfke durumları tamamen karakteristik özelliklerinden kaynaklıdır. Doğuştan öfkeli bu 3 burcu sinirlendirmeden önce 10 defa daha düşünün.

ASLAN BURCU

Öfkelendiğinden adeta gürler. Aslan Burcunun öfke kontrolü yoktur. Ancak o seviyeye getirmek biraz zordur. O seviyeye gelmiş Aslan burcunun karşısında durmamanız gerekir. Çünkü ormanların kralı ortalığı dağıtır. Öfkesiyle tozu dumana katar. Çok sonrası pişman olsa bile Aslan burcu öfke anını bastıramaz. Özellikle sizden nefret alamaya başladıysa dünyayı kendiniz terk ederseniz iyi edersiniz.

AKREP BURCU

Akrep burcu öfkede ikinci sırada yer alır. Çünkü Akrep burcu öfkeli dolaşır. Aşırı sinirli olan Akrep burcu en ufak yanlışı bile kaldırmaz. Öfkelendikten sonra sakinleşmeyi bilmeyen akrep zehrini boşaltmayana kadar rahat durmaz. Akrep Burcu en çok önemsenmediğinden deliye döner.

YAY BURCU

Sürekli gergin gibi duran Yay burcunun öfkesi can yakar. Asla kırmaktan dökmekten geri durmaz. Yay burcu kavga çıkarmadan kelimeleriyle tokatlar. Yay burçlarının öfkeleri çekilmez. Yay burcunun ayrıca öfkeli olduğu anlardan biri ise uykudan yeni uyandıkları zamanlardır.

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22/12/2022 21:27