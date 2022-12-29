Astrolojik verilere göre yanında sıkıntıdan patlayacağınız doğuştan sıkıcı 3 burç var. Bu burçlar etrafındaki insanlarında enerjilerini Harry Potter'daki ruh emiciler gibi sonuna kadar emiyor. Hem kendileri mutsuz hem de çevresindeki insanları mutsuzluğuna neden olurlar. İşte doğuştan sıkıcı 3 burç...

Hayatta bazılarımız iyi gibi görünseler aslında oldukça sıkıcıdırlar. Bu özellikleri ise burçları sayesinde kendini ele verir. Doğuştan sıkıcı olan 3 burcun yanında mutlu olmak neredeyse imkansız bir hal alıyor. Onlar ruh emici gibi çevrelerindeki insanların bile enerjilerini tüketiyorlar. Şakadan anlamazlar, gezmeyi bilmezler eğlenmeyi duymamış gibi yaparlar.

Hayata boş bakıyorlar. Onlarla zaman geçirenlerin çoğu en fazla bir kaç saat onlara dayanıyor. Rutinlerinin disiplenlerinin dışına çıkmazlar.

BAŞAK BURCU

Rutin hayatlarının dışına çıkınca ellerindeki her şeyi kaybedeceklerini düşünürler. Oldukları mekan yer ve kişiler onlar için her zaman yeterlidir. Ancak çevrelerindeki insanlara asla sıkılıp sıkılmadıklarını sormazlar. Eğlence insanı değiller. Onların rutin yaptıkları şeyler dışında gelişi güzel yapılan planlara asla dayanamazlar.

OĞLAK BURCU

Hırs eğiliminde olan Oğlak burçlarıyla eğlenmek neredeyse imkansız. Asla yeniliklere açık değiller. Bu durumları partnerlerini delirtebilir. Aşırı işkolik ve düzen bağımlısıdırlar. Fikir almaktan ve fikir vermekten hoşlanmazlar. Sosyal ortam onlar için zaman kaybıdır.

YENGEÇ BURCU

Evde otursunlar başka da hiçbir şey yapmasınlar. Yengeç burçlarıyla asla yola çıkılmaz. Çünkü yolu burnunuzdan getirirler. Onlar sadece evlerinin sınırlarında eğlenmeyi bilir. Bu eğlencede onların kontrolünde gelişir. Aşırı takıntılı ve kontrolcü tavırları ruh emer.

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29/12/2022 22:32