Doğuştan yorgun burçlar her zaman kendilerini ifade etmekte zorlanırlar. Dışarıdan aşık ya da küs gibi dursalar da onlar aslında sadece yorgunlar. Konuşmaktan aciz hale gelen bu 3 burcu sizler için derledik. İşte doğuştan yorgun 3 burç...

Yorgunluk bazıları için doğuştan gelen bir özelliktir. Burçlar gibi sağlık sorunları gibi görünen davranışlarda karakteristik özellikler taşırlar. Astroloji de doğuştan yorgun olan bu burçlar tam da bu tanıma uyuyor. Onlar aşık ya da kırgın küs değiller sadece yorgunlar ancak bunu ifade edemiyorlar.

Yorgun burçların aslında bu davranışlarındaki temel nedeni ise erken yaşta sorumluluk sahibi olup olgunlaşma zorluğunda kalmalarıdır. Aslında bir yanları çok eğlenceli ve deli doluyken bir yanları hep uykulu ve bitkindir.

BALIK BURCU

Depresif kırılgan ve içine ata ata bir hal olan Balık Burçları yorgunluktan bayılacaklar. Aslında bir yanları bahçe açarken bir yanları hep kırılgandır. Sorumlulukları hemen üstlenirler ancak ilerledikçe yorgun olduklarını anlarlar. Kendilerini ifade etmekte çok zorlanırlar. Çünkü hep yanlış anlaşılırlar. Balık burçları aslında bazen kendilerini bile anlamaz.

AKREP BURCU

Çok göstermeseler de Akrep burçları çok yorgun. Halsiz hissettikleri an nasıl toparlanacaklarını bilmezler. Akrep burçları sürekli olarak erken yaşta olgunlaşmak zorunda kaldıklarından yaşlarına uygun yaşayamadılar. Onlar yorgun olunca ya sessizleşir ya da aşırı sinirlenirler.

OĞLAK BURCU

Onlar gözlerini yorgun argın açtılar. Oğlak burcu yorgunlukları ve bitkinlikleriyle meşhurdur. Duygusal durumları nedeniyle küs gibi dursalar da Oğlak burçları aslında yorgunlar. Ancak ne anlatsalar kimse hiçbir şey anlamaz. Bu yüzden sessiz sakin yaşamak isterler.

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05/01/2023 22:34